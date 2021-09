Lazio Lokomotiv Mosca: un dato fa sorridere i biancocelesti

Poche ore e la Lazio scenderà in campo contro la Lokomotiv Mosca, una statistica fa sorridere i biancocelesti in vista del match

Questa sera alle 21:00 ci sarà il match tra Lazio e Lokomotiv Mosca, valido per la seconda giornata di Europa League. I biancocelesti tenteranno di riscattarsi dopo la sconfitta nel match d’esordio contro il Galatasaray, sfruttando l’onda di entusiamo portata dalla vittoria nel derby. Gli ospiti invece granata vengono da tre pareggi consecutivi con una sola rete all’attivo tra Europa e campionato.



Una statistica però fa sorridere la squadra di Sarri in vista del match: i biancocelesti non hanno mai perso contro squadre russe in competizioni europee (2V, 4N), raccogliendo quattro punti contro lo Zenit nella fase a gironi della scorsa UEFA Champions League (1V, 1N).