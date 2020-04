Lazio, Liverani: «Vicino alla Juve prima della Lazio. La Roma mi voleva»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attuale allenatore del Lecce Fabio Liverani ha parlato di un retroscena prima di andare alla Lazio

In biancoceleste dal 2001 al 2006, l’ex centrocampista della Lazio ed attuale allenatore del Lecce, Fabio Liverani ha raccontato ai microfoni di Sky Sport un retroscena precedente al suo approdo nella capitale.

«Ero vicino alla Juventus, ci doveva essere uno scambio con O’Neill che però non accettò di andare a Perugia così mi trasferì alla Lazio. O’Neill che poi a Perugia andò, ma l’anno seguente». Il centrocampista ha poi raccontato dell’interesse della Roma per lui: «Quando andai via a parametro zero dalla Lazio scelsi la Fiorentina, ma la Roma provò a prendermi».