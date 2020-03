Lazio, Liverani: «Il ritorno all’Olimpico è stato emozionante»

L’allenatore del Lecce, durante la diretta Instagram di questo pomeriggio, ha ricordato l’emozione nel tornare all’Olimpico contro la Lazio

Durante questa stagione Fabio Liverani è tornato a calcare il prato dell’Olimpico, stadio in cui ha gioito e fatto gioire molte volte, vestendo questa volta i panni da avversario (attualmente è l’allenatore del Lecce ndr).

Durante la diretta Instagram odierna della società, il mister è tornato a parlare di quel bellissimo momento durante la gara contro la Lazio: «E’ stato emozionante. Non mi aspettavo l’accoglienza anche dei tifosi biancocelesti che mi hanno tributato un saluto. Quando torni in una piazza e ricevi queste dimostrazioni di affetto per me è importante, sono contento di tornare nei posti del mio passato».