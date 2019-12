Liverani: «Alla Lazio, Mihajlovic è stato una grande guida per me»

Da una parte Liverani, dall’altra Mihajlovic. Domani sarà Lecce-Bologna, ad accomunare il due allenatori è il passato alla Lazio

Domani sarà Lecce-Bologna. Ma anche Liverani contro Mihajlovic. Due colonne della storia della Lazio che si ritroverranno uno davanti all’altro: impossibile non rivivere con la memoria quegli anni trascorsi a correre coi colori biancocelesti addosso. È quello che ha fatto Fabio Liverani, durante la conferenza stampa di presentazione della gara:

«Ho un rapporto importante con Mihajlovic. Sono arrivato nello spogliatoio della Lazio quando lui era un senatore. Dentro al campo era dei giocatori per cui bastava uno sguardo che lui ti dava la strada. Per me è stato una grande guida. La sua qualità è indiscussa. Non sono meravigliato di quello che sta facendo. Vederlo domani al campo è una gioia immensa. Avrà una accoglienza meravigliosa da parte della gente».