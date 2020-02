Lazio, Liverani: «Nel calcio contano le attitudini proprio come ai tempi di Eriksson»

Lazio, le parole del mister del Lecce Fabio Liverani sul ricordo della squadra di Eriksson in conferenza stampa

Un’altra vittoria in casa Lecce, stavolta in casa e in rimonta contro la Spal con il risultato di 2-1. Durante la conferenza stampa di fine partita, il mister giallorosso Fabio Liverani ha ricordato la Lazio del passato recente. Ecco cos’ha detto:

«Centrocampisti come Majer, Barak, Deiola, hanno caratteristiche per poter arrivare a segnare. Nel calcio non conta quanti attaccanti hai in campo, ma che attitudini hai. Non potrò mai dimenticare la Lazio di Eriksson, con cinque centrocampisti straordinari e senza punte».