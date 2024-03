Lazio, Romagnoli smentisce: «Litigio con Lotito? Quanto pubblicato non corrisponde alla realtà» – FOTO

Lazio, Romagnoli smentisce: «Litigio con Lotito? Quanto pubblicato non corrisponde alla realtà» La risposta del centrale biancoceleste

In mattinata, un rumors riportato da alcuni quotidian,i avrebbe posto la luce su un presunto dialogo avvenuto dopo Lazio-Udinese tra Alessio Romagnoli ed il presidente Lotito, in cui il difensore avrebbe protestato per la volontà del presidente di mandare la squadra in ritiro dopo il ko di lunedì.

CLICCA QUI PER RECUPERARE L’ARTICOLO

Il difensore centrale biancoceleste ha voluto smentire l’entità della discussione, tramite storia su Instagram. Ecco le parole che ha utilizzato.