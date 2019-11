Lazio, l’Inter pensa di nuovo a Milinkovic per giugno

Lazio, l’Inter pensa a Milinkovic in nerazzurro per il calciomercato estivo secondo la Gazzetta dello Sport

Nuova stagione, nuove voci intorno a Milinkovic: il serbo è sempre al centro di molte voci di calciomercato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport ora è l’Inter a ripensare al sergente: i nerazzurri potrebbero ottenere 150 milioni di euro con le cessioni dei calciatori in prestito Icardi, Perisic, Gabigol, Nainggolan e Joao Mario. Questi soldi potrebbero essere investiti per rafforzare il centrocampo della squadra di Conte. Insieme a Milinkovic c’è anche Kulusevski ma da far arrivare a gennaio. Il Sergente però ha rinnovato con la Lazio fino al 2024 e per questo il discorso calciomercato per la società è rimandato a giugno.

