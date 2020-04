Lazio, l’ex Inter Cauet: «Campionato da non assegnare, punto e basta»

Lazio, le parole dell’ex Inter, Torino e Como Benoit Cauet in merito ad una possibile assegnazione o meno del titolo

Le opinioni sono tante e discordanti tra chi vuole che il campionato finisca e chi invece vota per lo stop definitivo. Una sua versione l’ha data l’ex centrocampista Benoit Cauet ai microfoni di CalcioNews24.

«Credo che la cosa più importante sia che finisca questa situazione, sarebbe la felicità di tutti. La salute prima di tutto, dobbiamo pensare a risolvere questo che è la cosa più importante. Si potrà tornare a giocare e si vedrà come si può fare. È una situazione completamente anomala, non è mai successo una cosa così, bisogna capire esattamente dove si vuole andare e come fare per permettere a tutti di tornare ad un campionato che sarà completamente diverso da tutti gli altri. Una soluzione può essere quella dei playoff, ma anche lì c’è bisogno di concordare con tutti, anche se non si può avere un’unanimità. Deve essere giusto anche se trovare la soluzione giusta nel calcio è complicato e difficile perchè ogni parametro ed ogni soluzione va a modo suo, ed ogni società dirà la sua. Io credo che in definitiva che il campionato non dovrebbe essere assegnato, punto e basta. È una situazione estrema, completamente anomala, non ti permette di avere continuità, di essere valutato, di essere di fronte agli avversari. Ma oggi l’avversario più importante è il virus, e così non ha logica».