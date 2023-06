Lazio, l’ex collaboratore Ferrari: «Milinkovic? Con Giuntoli poche chance di vederlo alla Juventus» Le parole

Intervistato dai microfoni di Radiosei, l’ex collaboratore di Sarri, Fabrizio Ferrari, ha parlato del mercato della Lazio, concentrandosi sul futuro di Milinkovic Savic.

LE PAROLE- Secondo me, se Giuntoli dovesse andare alla Juventus non ci sarebbero possibilità di vedere Milinkovic in bianconero. Lui si muove diversamente sul mercato e le sue mezzali sono sempre molto brave anche nelle fase di non possesso. Può darsi che Allegri un centrocampista come Milinkovic possa volerlo, ma non credo che Giuntoli si faccia mettere i piedi in testa da subito