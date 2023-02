Lazio, l’ex collaboratore di Sarri: «Marcos Antonio ancora troppo indietro» Poi svela un retroscena

Fabrizio Ferrari, ex collaboratore di Maurizio Sarri, ha parlato di Marcos Antonio svelando poi un retroscena sul tecnico

Intervenuto a Radiosei, Fabrizio Ferrari, ex collaboratore di Sarri, ha dichiarato:

«Quando Sarri andò alla Juve, il Chelsea fece un estremo tentativo per convincerlo a rimanere perché erano innamorati di lui. Lui disse di no perché era convinto della Juve e del fatto che gli promisero un rinnovamento e uno svecchiamento che poi non fecero prendendogli solo De Ligt. Sarri ci ha messo un mese a far diventare Jorginho quello che è. Marcos Antonio sono un po’ troppi mesi che è alla Lazio e non migliora. Vedo anche che i compagni non lo cercano e non gli passano la palla. Probabilmente i piani di Sarri per il centrocampo erano altri».