L’esultanza social di capitan Lulic al termine di Atalanta Lazio

Non è entrato durante la gara, ma ha festeggiato con i suoi compagni in maniera smisurata al triplice fischio. Capitan Senad Lulic esulta anche sui social per la vittoria della sua Lazio sull’Atalanta. Il messaggio, in lingua croata (lingua ufficiale di Croazia e Bosnia Erzegovina) è in particolare per Adam Marusic, autore del gol del vantaggio.