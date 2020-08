Lazio, Leiva scalpita, cure in Lombardia per Lulic: per lui ritiro a rischio

Secondo Il Messaggero arrivano segnali incoraggianti da Leiva, mentre Lulic potrebbe saltare il ritiro

Discorso diverso Lulic. La partecipazione del capitano al ritiro è in dubbio: sta proseguendo le cure per il problema alla caviglia in Lombardia. così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Per Immobile e compagni ieri mattinata di test per la valutazione funzionale all’Isokinetic sotto la direzione del dottor D’Orsi. Assenti Adamonis, Acerbi, Patric, Cataldi, Escalante e Adekanye, che hanno saltato anche gli ultimi allenamenti. Segnali incoraggianti da Leiva. Il brasiliano, operato al ginocchio lo scorso aprile, corre verso il rientro in gruppo. Ha svolto un lavoro differenziato, seguito dal predatore Fonte a bordo campo. Non vede l’ora di tornare in gruppo.