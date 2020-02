Lazio, Leiva e le sue passioni: ecco cosa c’è oltre il campo da gioco

Da quando veste i colori biancocelesti, ha conquistato tutti ed è la sicurezza della difesa laziale. Una certezza per Inzaghi

Il protettore della difesa biancoceleste, perno fondamentale del centrocampo più variegato del campionato: Lucas Leiva è indispensabile per la sua Lazio. Vicino a due mezze ali prorompenti come Luis Alberto e Milinkovic, il brasiliano ha fatto prevalere la sua forza fra difesa e centrocampo: fa avanti e dietro nella sua metà campo.Come ricorda Il Messaggero, sono solo tre anni che veste biancoceleste quando Tare l’ha voluto a tutti i costi dal Liverpool di Klopp, che l’anno dopo ha considerato un rimpianto averlo mandato via.

Sul campo è duro e deciso ma fuori è un ragazzo dalla semplicità unica: il brasiliano ha una bellissima moglie Arianna e due figli che lo seguono costantemente dagli spalti dell‘Olimpico e da casa quando si gioca in trasferta. Quando indossa gli scarpini è un leader vero ma nella vita di tutti i giorni ha la passione per i cavalli e da qualche mese ha scoperto l’amore per la musica e prende lezioni di chitarra, dopo che gli amici Luis Alberto e Luiz Felipe sono rimasti impressionati dalle sue doti canore. Non è un caso che il suo compleanno coincida con quello della Lazio e anche lui sogna di agguantare il primo posto ed esplodere di gioia per la vittoria dello scudetto. Se sarà così, il brasiliano dovrà cantare davanti a un Olimpico strapieno: Sfida accettata.