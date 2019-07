Lazio, stop Leiva: si teme una lesione tra primo e secondo grado

Lazio, stop per Lucas Leiva: le condizioni del brasiliano verranno valutate nei prossimi giorni

Brutte notizie da Auronzo di Cadore dove la Lazio continua a lavorare per preparasi alla prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero infatti in casa Lazio c’è apprensione per le condizioni di Lucas Leiva.

Il brasiliano ha subito uno stiramento al quadricipite femorale della coscia sinistra, si teme per una lesione tra primo e secondo grado. Dopo la mezza giornata di riposo di ieri oggi torneranno tutti in campo agli ordini di mister Inzaghi e verranno valutate anche le condizioni del numero 6 sperando che il giocatore possa tornare al meglio il prima possibile.