Lazio, Leiva e il fastidio al ginocchio: si valuta l’operazione

Lazio, Lucas Leiva prende in considerazione l’opzione di un’operazione al ginocchio vista l’infiammazione che si trascina da tempo

Tempo di riflessioni in casa Lazio per Lucas Leiva. Il dubbio che attanaglia il biancoceleste è se operarsi o meno al ginocchio. Il brasiliano infatti si porta dietro da molto tempo un’infiammazione cartilaginea, che ultimamente gli ha portato anche fastidi al menisco.

Come riporta il Corriere dello Sport un’operazione lascerebbe il calciatore lontano dal campo per circa un mese. Le soluzioni al vaglio sono quindi due: procedere con l’intervento e rientrare per il 20 maggio, data possibile per la ripresa del campionato, oppure andare avanti con delle cure conservative fino al termine di questa stagione e programmare l’operazione alla prossima stagione.