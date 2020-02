Lazio, Leiva:«Non mi sarei mai immaginato di vederci al secondo posto»

Il giocatore della Lazio si è confidato ad un sito brasiliano rispetto all’annata che sta vivendo e di dove si può arrivare

Lucas Leiva sta contribuendo attivamente alla volata straordinaria della Lazio. Cuore, sudore e tanta fisicità a disposizione dei colori biancocelesti.

Il mediano brasiliano è a Roma da ormai tra anni ed ha già vinto tre trofei. Quest’anno la sua squadra sta raggiungendo risultati inaspettati e per questo ne ha parlato al sito brasiliano Globoesporte.com: «Non mi sarei mai immaginato di vederci al secondo posto. Il nostro biettivo era quello di entrare in Champions. Da quando mi sono trasferito qui i risultati stanno arrivando. Abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, oggi il nostro obiettivo resta la Champions ma siamo lì. La Juventus e i nerazzurri sono le favorite. La squadra di Sarri per esperienza è abituata a vincere titoli. Quattro anni di un lavoro continuo. Dico quattro anni perché è il periodo di tempo da quando Inzaghi è alla guida della squadra. Ho aiutato il Liverpool ad arrivare ad un certo livello, ora voglio aiutare questo club ad arrivare in alto». Il numero sei si è anche espresso sulla squadra che ha vinto il secondo scudetto biancoceleste: «Mi ricordo poco ma ho in mente Veron, Nesta, Simone Inzaghi, Salas, Almeyda. Oggi mi dicono che il mio calcio assomiglia a quello di Almeyda. Sì, quella volta la Lazio era indietro di nove punti quando mancavano otto giornate. Il mister ce ne ha parlato ma è chiaro che era un altro periodo. Era una squadra più forte, erano i tempi in cui i club di Roma conquistavano due scudetti. Ora siamo secondi ma dobbiamo ricordarci che il primo obiettivo è garantirsi la Champions».