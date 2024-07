Lazio, per Legrottaglie è un ex biancoceleste il difensore più forte con cui ha giocato: i DETTAGLI sul nome del calciatore

L’ex difensore, Nicola Legrottaglie, durante un’intervista a Goal, ha partecipato a un gioco in cui doveva scegliere i migliori giocatori ruolo per ruolo con i quali ha condiviso lo spogliatoio. Per la porta Gianluigi Buffon, in difesa l’ex Lazio Alessandro Nesta, a centrocampo Andrea Pirlo e in attacco Ibrahimovic.