Lazio, sfregiato uno dei leggii in Piazza della Libertà

Un atto vandalico che lascia senza parole visto l’impegno che c’è dietro a tutta l’iniziativa che ha portato alla loro realizzazione

Dallo scorso 9 gennaio la S.S. Lazio Atletica Leggera ha fatto installare dei leggii durante i festeggiamenti del 120esimo anno della polisportiva biancoceleste, per dare la possibilità ai tifosi laziali e non solo di leggere la storia della prima squadra della capitale. Oggi però una di queste installazioni è stata sfregiata con una scritta contro il club. Un atto vandalico senza senso che però non scalfisce l’impegno di chi porta avanti il nome della Lazio.