Lazio, Ledesma: «Grande Lazio, che derby per Luiz Felipe e Radu!»

L’ex capitano della Lazio Cristian Ledesma è intervenuto ai microfoni di “Lazialità” su Gold Tv. Ecco le parole del centrocampista di Buenos Aires sulla stracittadina.

«La Lazio ha fatto un grande derby, l’ha studiata benissimo e ha meritato di vincere. Bravissima la squadra, bravissimo l’allenatore. Da sottolineare la grande prova dei difensori di destra e sinistra: Luiz Felipe e Radu uscivano sistematicamente sui loro trequartisti Mkhitaryan e Pellegrini che sono sempre stati anticipati e non hanno inciso. Hanno fatto una partita importante. L’unica nota un po’ stonata il fatto di non aver fatto uno o due gol in più».