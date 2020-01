Lazio, Ledesma: «I biancocelesti possono vincere lo scudetto se…»

Lazio, il pensiero dell’ex capitano biancoceleste Ledesma in merito alla corsa scudetto e al momento della squadra di Inzaghi

La Lazio è attesa da due partite importantissime: domani la Coppa Italia contro il Napoli e domenica il derby contro la Roma. A parlare del momento dei biancocelesti ci ha pensato Ledesma. Ecco le sue parole ai microfoni di TMW Radio.

«E’ un momento fantastico. Si merita davvero la posizione che occupa, sta esprimendo un calcio di altissimo livello e tutti sono consapevoli della loro forza. Immobile sta diventando un trascinatore, è un giocatore con tanta fame di goal e vittorie. Questa determinazione gli permette di trascinare la squadra sempre più in alto. La Lazio potrebbe vincere lo scudetto se i titolari riusciranno a mantenere questi ritmi per tutta la stagione, è una seria concorrente della Juventus. Leiva? Riesce a portare grande equilibrio riuscendo anche a far ripartire la squadra con tanta semplicità. Non è appariscente come gli altri davanti, ma il suo contributo alla causa è grandissimo».

RICORDO PIÙ’ BELLO – «Ricordo con piacere la partita in casa contro il Real Madrid. Quando ho sentito la musica della Champions ho pensato a tutti i sacrifici dei miei genitori».