Lazio-Lecce, probabili formazioni: Sarri lotta contro gli infortuni e pensa a due possibili rientri in campo

I problemi fisici che hanno colpito la Lazio, partendo dal reparto arretrato fino ad arrivare a quello avanzato, hanno obbligato Sarri a diversi cambi di formazione. Cambi che dovremmo vedere anche con il Lecce. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, i biancocelesti potrebbero innanzitutto vedere tornare tra i pali Provedel, qualora la febbre fosse definitivamente smaltita, altrimenti spazio ancora a Mandas.

In difesa ci si attende la conferma della coppia formata da Patric e Romagnoli. Solito ballottaggio Lazzari–Pellegrini, con Marusic sempre presente. Sembra pronto a tornare Rovella in mezzo al campo, con il dubbio Luis Alberto al rientro al suo fianco e a quello di Guendouzi. Davanti tridente praticamente obbligato con Zaccagni, Isaksen e Felipe Anderson, ma Immobile scalda i motori per il secondo tempo.