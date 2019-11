Lazio, Liverani: « Troppi errori contro i biancocelesti. L’episodio del rigore ha cambiato tutto»

Lazio, l’allenatore leccese analizza la sconfitta di domenica e sul gol annullato dal VAR

Il 4-2 ricevuto domenica contro la Lazio di Inzaghi ha portato Fabio Liverani ad analizzare il momento della sua squadra. Secondo quanto riportato da leccezionale.it, il tecnico romano ha parlato in conferenza stampa della prestazione dei suoi all’Olimpico, in particolare del rigore che ha portato il VAR ad annullare il gol dei giallorossi:

«Della gara salvo l’aver giocato a viso aperto contro una squadra costruita per grandi obiettivi. Abbiamo creato tanto, dimostrando personalità e voglia di far male all’avversario. Ci è mancato il colpo del ko, come nell’occasione avuta da Mancosu, poi è ovvio che ci sono stati errori individuali, alcuni anche di facile lettura, come sui primi due gol della Lazio. Concedere qualcosa alla Lazio era inevitabile, ma abbiamo avuto tantissime occasioni per restare in partita. Poi l’episodio del rigore ha cambiato tutto.Il mio pensiero sull’episodio della non ripetizione del nostro calcio di rigore? La stessa del mio presidente, tale e quale”.