Supercoppa, dubbio Castellanos: a Sarri l’ultima parola. Le sue condizioni fisiche sono un nodo ancora da sciogliere

La testa della Lazio non può che essere alla prossima partita con il Lecce. Se così non fosse, spezzare la striscia positiva di questo ultimo periodo in termini di vittorie non sarebbe certo un bel biglietto da visita per la Supercoppa, oltre a complicare la rincorsa Champions dei biancocelesti. Inevitabilmente però, due calcoli Sarri è chiamato a farli. In particolare, su cosa fare di Castellanos.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante argentino dovrebbe stare fuori almeno due settimane. Sembra, dunque, improbabile una sua partenza per l’Arabia Saudita. Tuttavia, la possibilità di un tentativo di recupero lampo non è esclusa. Difficile sia per la semifinale con l’Inter, ma forse per un’eventuale potrebbe tornare arruolabile. Rimane da decidere se aggregarlo per la partenza verso Riyad o meno. A Sarri l’ultima parola.