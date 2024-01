Lazio-Lecce, i precedenti della sfida

Lazio-Lecce, alla vigilia della partita con i pugliesi ecco tutti i precedenti tra le due formazioni: i dettagli

Archiviata l’euforia post derby con la Roma, domani la Lazio torna in campo per sfidare in casa il Lecce di D’Aversa per arrivare nel migliore dei modi alla gara contro l’Inter. Con i pugliesi sarà il 45°incrocio, con il bilancio attuale che è il seguente: 20 vittorie Lazio, 12 pareggi, 12 vittorie Lecce.

Per quanto riguarda le reti sono inoltre 37 i gol realizzati dai capitolini, contro i 16 dei giallorossi.