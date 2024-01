Lazio-Lecce, i convocati di D’Aversa: le decisioni del tecnico in vista della sfida dell’Olimpico. La lista completa

Mancano sempre meno ore alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Lecce in programma domenica 14 gennaio alle 12.30. In vista della gara il tecnico dei pugliesi D’Aversa ha diramato la lista dei convocati: assenti Banda, Rafia e Touba, impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa e anche Sansone che non ha ancora recuperato dall’infortunio.

Portieri – Brancolini, Falcone, Samooj

Difensori – Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongračić, Smajlović , Venuti

Centrocampisti – Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Ramadani

Attaccanti – Almqvist, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Strefezza