Lazio, le ultime sulle condizioni di Immobile: ecco quando il capitano potrebbe ritornare in campo. I dettagli

In infermeria c’è ancora Immobile, fermo per l’ematoma al flessore rimediato prima della sfida con l’Atalanta: gli esami non hanno evidenziato la lesione muscolare.

Il capitano della Lazio potrebbe riaggregarsi a ridosso della trasferta di Reggio Emilia per la sfida col Sassuolo, poi scatteranno le valutazioni su un suo impiego alla ripartenza.