Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 4 marzo

In rassegna stampa tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali: le notizie di oggi 4 marzo

Le principali prime pagine sportive aprono ovviamente sull’emergenza coronavirus che di fatto sta fermando l’Italia intera. Non solo, anche lo sport deve arrendersi a quanto sta accadendo in queste settimane. Per questo motivo non si giocherà Juventus Milan di Coppa Italia, mentre dovrebbe esserci l’ok per l’altra semifinale, quella tra Napoli e Inter.

Spazio anche per lo scontro tra Marotta e la Lega e anche a quelle che saranno le prossime decisioni sul campionato e lo sport in generale in accordo con il Governo.