Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 27 Ottobre

In rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 27 Ottobre 2019

Pareggia la Juventus contro il Lecce, ma pareggia anche l’Inter con il Parma. Fallito quindi il sorpasso in classifica «La Juve sbaglia, ma non paga», titola Tuttosport. «Fermi Tutti» è invece il taglio del «Corriere dello Sport». Spazio anche al Milan su La Gazzetta Sportiva: «Pioli si schiera con Maldini e Suso» e al Napoli che può accorciare le distanze: «Muriel e Milik che occasione per avvicinare il vertive».