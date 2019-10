Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 25 ottobre 2019

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di lunedì 21 Ottobre

Dall’intervista di Chiellini a La Gazzetta dello Sport, fino ad arrivare all’aumento di capitale della Juventus ed alla sua strategia per portare in bianconero nuovi talenti, sono tanti i temi trattati in apertura dai principali quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport, invece, pone l’accento sulle gare della Lazio e della Roma di ieri sera. A pesare sul risultato dei giallorossi, un rigore inesistente dato dall’arbitro, che ha consentito al Borussia di pareggiare. La Lazio, invece, ha fatto tutto da sola, facendosi rimontare dal Celtic: «Inspiegabile!».