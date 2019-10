Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 20 Ottobre

Le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali della giornata di oggi, 20 Ottobre

È tornato il campionato di serie A e già nella giornata di ieri si sono disputate tre gare importanti. Lazio e Atalanta si sono sfidate all’Olimpico, il Napoli è tornato a vincere contro il Verona e la Juventus ha portato a casa tre punti contro il Bologna non senza polemiche.

I titoli dei quotidiani di oggi sono tutti per loro e soprattutto per il presunto tocco di braccio di De Ligt. C’è spazio anche per i biancocelesti che hanno rimontato il 3-0 dei bergamaschi del primo tempo. Il Corriere dello Sport titola “Lazio, ecco l’anima”.