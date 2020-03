Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 16 marzo

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 16 marzo

Prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi con richiamo ovviamente all’emergenza coronavirus in Italia che di fatto ha fermato tutto il mondo dello sport non solo nella nostra nazione ma in tutta Europa e non solo. Prima de il Corriere dello Sport dedicata all’Atalanta. La squadra di Gasperini infatti ha rimandato ancora una volta la ripresa degli allenamenti visti i casi di positività resi noti ieri di alcuni giocatori del Valencia, ultima squadra incontrata dai bergamaschi.

In prima pagina su Tuttosport invece c’è ormai l’inevitabile rinvio degli Europei del 2020 dapprima fissati per giugno. Domani là decisioni definitive sulla questione.