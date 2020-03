Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 marzo

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, giovedì 12 marzo

I quotidiani sportivi di oggi aprono con la notizia che nessuno di noi, amanti dello sport, voleva sentire: c’è il primo giocatore di Serie A positivo al Covid-19. Si tratta di Daniele Rugani, difensore della Juventus, trovato positivo ma è asintomatico. La squadra bianconera ha diramato un comunicato in cui . Anche l‘Inter ha deciso di fermare le attività agonistiche, dopo il big match giocato all’Allianz Stadium domenica sera: c’è bisogno di quarantena. TuttoSport infatti parla di isolamento per entrambi i club e sottolinea come Cristiano Ronaldo voglia rimanere in Portogallo.

Il Corriere dello Sport invece si focalizza sulle decisioni governative che dispongono la chiusura totale di quasi tutte le attività commerciali, meno quelle ritenute essenziali per la vita pubblica. «L’Italia chiude tutto. Europei nel caos» sottolineando la richiesta alla UEFA da parte della Serie A e delle altre quattro leghe dei maggiori campionati europei di rimandare il torneo per terminare le competizioni nazionali.