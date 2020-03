Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, mercoledì 11 marzo

Le aperture delle prime pagine sono ovviamente tutte per la vittoria dell’Atalanta di ieri sera. La squadra di Gasperini ha battuto il Valencia anche al ritorno imponendosi per 3-4 in una gara che ha permesso ai bergamaschi di scrivere la storia della loro Champions League. Protagonista della serata uno strepitoso Ilicic.

Spazio anche alle ipotesi per quello che sarà il resto del campionato di Serie A. Il tutto è ancora incerto e ovviamente dipenderà dalla situazione italiana legata al coronavirus. Tra le ipotesi anche quella di un possibile play off per assegnare lo scudetto così come le coppe e le retrocessioni.