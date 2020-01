Lazio, le prime pagine dei quotidiani – 30 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 30 gennaio

Le prime pagine di oggi si aprono ovviamente con il risultato della Coppa Italia disputata ieri sera tra Fiorentina e Inter. A spuntarla alla fine è la squadra di Conte che si è imposta su quella di Iachini per 2-1.

C’è spazio però soprattutto anche per il mercato. Penultimo giorno questo per tutte le società di Serie A per acquisti e cessioni. In ultimo la prima pagina la meritano anche i prezzi dei biglietti per il match di Champions tra Napoli e Barcellona con le curve del San Paolo a 70€.