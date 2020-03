Lazio, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 1 marzo

Lazio, in rassegna stampa tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 1 marzo

La prima pagina de Il Corriere dello Sport titola sulla Lazio. “Soli”, si perché la squadra di Inzaghi grazie alla vittoria di ieri contro il Bologna si è impossessata momentaneamente della prima posizione in classifica. Complice anche il rinvio di Juventus-Inter i biancocelesti ad oggi comandano il campionato.

C’è spazio però anche per la vittoria del Napoli per 2-1 sul Torino. La crisi della squadra di Longo continua e adesso i granata si trovano in una posizione difficile anche in classifica.