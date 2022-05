Lazio, le partite non finiscono mai: torna la “zona Caicedo”

Anche in questa stagione la Lazio ha raddrizzato molte partite nel finale: Immobile, Milinkovic e Luis Alberti gli eredi di Caicedo

La Lazio non muore mai. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i biancocelesti hanno recuperato tantissime partite nel finale dando nuova linfa alla famosa “zona Caicedo“.

Con la rete di Acerbi contro lo Spezia sono 6 le reti arrivate in extremis. Immobile è andato a segno nel finale contro il Torino sia all’andata che al ritorno regalando due preziosi pareggi a Sarri. A lui si aggiungono le reti di Milinkovic contro l’Inter (vittoria per 3-1) e nella sfida contro l’Empoli terminata 3-3. Infine, quello di Luis Alberto contro il Venezia per il 3-1 conclusivo.

Purtroppo sono 6 anche le reti incassate nei minuti finali e che hanno tolto al gruppo di Sarri ben 6 punti: oggi avrebbero fatto tutta la differenza del mondo.