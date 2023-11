Lazio, le mosse anti-Roma di Sarri: ecco la priorità del tecnico per il derby che si giocherà domani

La priorità di Sarri in vista del derby è il recupero delle energie psico-fisiche. La Lazio ha speso tantissimo con il Feyenoord, e poi mancherà Zaccagni, Luis Alberto non sta bene, Marusic viene da un infortunio, Pedro non ha i 90 minuti e Immobile non gioca una partita intera da settembre. La preoccupazione di Sarri, riporta il Corriere dello Sport è quella di presentare una squadra fresca, lo stato di forma, questa volta, viene prima di quello tattico.

La strategia è quella di schermare Lukaku. A Patric e Romagnoli il colpito di non lasciargli campo libero per le ripartenze. La squadra capitolina dovrà trovare il giusto compromesso tra fase di attesa e pressioni. La formazione è ancora un’incognita.