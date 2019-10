Lazio, Lazzari: «Una sconfitta immeritata, ricorderò questa serata!» – FOTO

Manuel Lazzari ha pubblicato un messaggio su Instagram a qualche ora dal termine di Celtic-Lazio, persa dai biancocelesti

Serata luci ed ombre per Manuel Lazzari che, se ha dovuto digerire insieme ai compagni la sconfitta contro il Celtic, ha da esultare per il primo gol in biancoceleste ed in Europa. L’ex Spal, a distanza di qualche ora dal termine della sfida, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram: «Dispiace per questa sconfitta immeritata, una serata che ricorderò».