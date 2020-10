Lazio, lesione di primo grado per Lazzari: ecco i tempi di recupero

Lazio, si ferma Lazzari. L’esterno ha rimediato una lesione di primo grado, durante il ritiro con la Nazionale azzurra

Altra tegola in casa Lazio. All’infermeria si aggiunge anche Manuel Lazzari. L’esterno, impegnato con la Nazionale azzurra, ha fatto ritorno anzitempo a Formello per un fastidio ai flessori, rivelatosi poi una lesione di primo grado.

Come riporta il Corriere dello Sport, per l’ex Spal saranno almeno due le settimane di stop, implicando così la sua assenza per le prossime quattro gare contro: Sampdoria; Borussia Dortmund; Bologna e Bruges. Inzaghi dovrà trovare una soluzione viste le assenze di Fares e Marusic e, intanto, incrocia le dita.