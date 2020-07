Manuel Lazzari salterà il prossimo match contro il Verona per squalifica.

Una grande prestazione questa sera contro il Cagliari per Manuel Lazzari. Unica nota amara, oltre ai numerosi gol sventati da un prodigioso Cragno, è l’ammonizione ricevuta nel corso del match. È un giallo pesante, poiché l’esterno, diffidato, salterà il prossimo match contro il Verona. Un’occasione, in realtà, per tenere a riposo il giocatore.