Lazio, Lazzari tra gli acquisti più onerosi della gestione Lotito

Lazio, Manuel Lazzari è uno degli acquisti più onerosi della gestione Lotito dopo Correa e Zarate

La Lazio nella giornata di ieri ha pubblicato la relazione semestrale in cui si rendono note anche le spese del mercato estivo. Come riporta il Corriere dello Sport balza all’occhio l’acquisto di Lazzari.

Alla Spal infatti sono andati 13,7 milioni più il cartellino di Murgia valutato 4 milioni. Per questo motivo Lazzari si inserisce tra gli acquisti più onerosi dell’era Lotito con quasi 18 milioni spesi. In passato il patron della Lazio investì 15,5 milioni più 3 di bonus per Correa ed arrivò fino a 23 per l’acquisto a titolo definitivo di Zarate.