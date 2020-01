Lazio, l’amarezza di Acerbi per la sconfitta in Coppa Italia FOTO

Lazio, l’amarezza di Acerbi per l’uscita biancoceleste dalla Coppa Italia dopo il match col Napoli e si sfoga su Instagram

Una sconfitta che ha segnato la fine di un percorso: la Lazio è fuori dalla Coppa Italia 2019/20 già ai quarti di finale dopo aver vissuto una partita rocambolesca allo Stadio San Paolo contro il Napoli di Gattuso. Spinto anche dall’amarezza per il gol annullato in fuorigioco, Francesco Acerbi si scusa coi tifosi per la prestazione e punta gli occhi solo ed esclusivamente alla Serie A, terreno delle undici vittorie consecutive biancocelesti. Ecco il post del Leone su Instagram: