Lazio, la trasmutazione di Milinkovic: ecco la svolta

Sergej Milinkovic-Savic sta tornando a essere fondamentale per la compagine capitolina

Sergej Milinkovic-Savic ha subito una vera e propria metamorfosi. Il serbo non gioca più nel ruolo di centrocampista offensivo bensì come mediano. Il principale obiettivo è quello di garantire copertura e interdizione, senza tralasciare le giocate e gli assist che hanno reso l’ex Genk il Sergente. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, Milinkovic avrebbe già terminato il periodo di ‘ambientamento’ nel nuovo ruolo con tanto lavoro ma anche grazie ai preziosi consigli di Lucas Leiva.