Lazio, la squadra è in viaggio direzione Bologna: tutti gli scatti

Alla vigilia della trasferta contro il Bologna, la Lazio è in viaggio verso la città emiliana: tutti gli scatti pubblicati sui social

Mancano poche ore al match della Lazio contro il Bologna, in programma domani al Dall’Ara a partire dalle 15. La squadra è partita in treno qualche ora fa dalla stazione Termini di Roma per raggiungere la città emiliana. Sui canali ufficiali della società sono stati pubblicate foto e video dei giocatori in viaggio: sorrisi e concentrazione in vista dell’ultimo impegno in campionato prima della seconda pausa delle Nazionali.