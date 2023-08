Lazio, la squadra di Sarri pronta per l’amichevole con l’Aston Villa. Il post social. Mancano solo poche ore all’inizio del match

La Lazio tra poche otre scenderà in campo al Poundland Bescot Stadium di Walsall in vista dell’amichevole contro l’Aston Villa in programma alle 20.45. Sarri ha diretto quindi l’allenamento mattutino dei ragazzi come testimoniano le foto postate dagli account social ufficiali del club:

