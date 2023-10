Lazio, la squadra di Sarri al primo posto in una classifica speciale: il dato. I dettagli

La squadra di Sarri quest’anno registra dei cambiamenti che sono scaturiti da eventuali difficoltà nel produrre azioni da gol.

Uno dei dati evidenziati da Kickest, in questo contesto, è emblematico. Nella stagione 2022/2023 la Lazio era l’undicesima squadra in Serie A per conclusioni dalla distanza (il 36,2%), in queste prime partita di campionato, invece, è stato registrato un balzo dei biancocelesti al primo posto in classifica con il 42 conclusioni da fuori area, contro le 45 all’interno dei sedici metri.