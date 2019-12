Lazio, la società vola alto anche in Borsa – FOTO

Lazio, ecco com’è posizionata la società biancoceleste nella Borsa del 2019 secondo il sito Calcioefinanza.it

Un 2019 al top sia dentro che fuori dal campo: la Lazio di Claudio Lotito ha dato spettacolo tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Serie A ma è forte anche a livello finanziario. Secondo il sito Calcioefinanza.it infatti le azioni del club biancoceleste hanno chiuso l’annata in forte rialzo rispetto allo scorso anno. Il mese di dicembre è stato prolifico per i biancocelesti che hanno visto alzare il loro titolo: le azioni sono salite del 24,9%, con una capitalizzazione passata invece da 82,2 a 102,7 milioni di euro. Ecco la tabella completa con i riferimenti anche a Juventus e Roma, altre due società della Serie A che hanno chiuso in positivo l’anno.