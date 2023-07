Lazio, la società annuncia la terza maglia della stagione 23-24 – FOTO

Dopo aver ufficializzato e mostrato le prime due maglie per la prossima stagione, la Lazio oggi ha ufficializzato anche la terza.

Ecco il post della società.

𝟏𝟗𝟕𝟑/𝟕𝟒 ♾ 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟒

👕Our new Third Kit! Celebrating 50 years since our first Scudetto win

🇮🇹 5⃣0⃣ Available now ➡ https://t.co/feHVDo6FMb#MizunoFootball #ReachBeyond pic.twitter.com/wN6JEmhToE

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 24, 2023