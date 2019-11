Lazio, la Primavera vince il derby: nello spogliatoio esplode la festa – VIDEO

La Lazio Primavera vince il derby di Roma. Nello spogliatoio esplode la festa

La festa per la vittoria nel derby si sposta nello spogliatoio. La Lazio vince per 2-1 contro la Roma Primavera, gol di Shehu e Djavan Anderson. E l’esultanza per il bel trionfo si sposta anche sui social.

Su Instagram, i post e le stories sono di autentico giubilo. Nello spogliatoio si spostano i festeggiamenti, come testimoniato dai video caricati sui social. Il derby è sempre il derby.