Un altra statistica importante in casa Lazio. I biancocelesti, con la vittoria di oggi contro l’Udinese, tengono la porta inviolata da ben due gare ufficiali consecutive. Lazio Page ha pubblicato l’interessante statistica su Twitter. Eccola di seguito.

La #Lazio tiene la porta inviolata per due partite ufficiali consecutive: è la prima volta in stagione, non accadeva da marzo (Milan-Lazio 0-0 in Coppa Italia e Lazio-Roma 3-0 in campionato) #LazioUdinese

